Jetten ‘denkt nog na’ over lijsttrekkerschap

“Ik denk er serieus over na”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten in de talkshow Pauw over de vraag of hij lijsttrekker wil worden van zijn partij bij de komende verkiezingen. Maar een definitieve beslissing heeft de jonge politicus nog niet genomen.

Woensdag precies een jaar geleden werd Jetten door zijn D66-collega’s in de Tweede Kamer gekozen als fractievoorzitter. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart en de Europese Parlementsverkiezingen in mei van dit jaar zou hij gaan nadenken over zijn ambities. Maar de fractievoorzitter blijft nog twijfelen.

Ministers Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag, allebei ook van D66-huize, worden ook vaak genoemd als mogelijke opvolger van voormalig partijleider Alexander Pechtold. D66 is een warm pleitbezorger van vrouwen op belangrijke posities. Jetten benadrukte dat hij het mooi zou vinden als er een vrouw in het Torentje zou komen.

Het is uiteindelijk aan de leden wie de lijsttrekker van D66 wordt. In de zomer van volgend jaar moeten zij een keuze maken over welke kandidaat de kar gaat trekken in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.