Het Nederlandse kabinet sluit sancties tegen Turkije niet uit na de inval van dat land in het noorden van Syrië. “Alle opties” worden opengehouden, zei minister Sigrid Kaag in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer wil “stevige sancties” tegen Turkije.

Ook kan het kabinet zich vinden in een oproep van de Kamer om de NAVO-raad met spoed bijeen te roepen over de actie van NAVO-bondgenoot Turkije. Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) verving in de Kamer minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken die in het buitenland is.