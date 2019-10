Kamerleden CDA willen bijeenkomst NAVO-raad

Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert (CDA) spreken zich op Twitter uit voor een bijeenkomst van de NAVO-raad om de Turkse inval in Noord-Syrië.

“Onder artikel 4 NAVO verdrag kan een land NAVO raad bij elkaar roepen als veiligheid van het land in het geding is. Nu duizenden ISIS-strijders vrij dreigen te komen, raakt dit de veiligheid van veel NAVO-lidstaten”, aldus de tweet van Omtzigt.

Zijn CDA-collega Martijn van Helvert zegt in een reactie op Twitter donderdag een motie in te dienen: “Morgenvroeg dien ik een motie in om de ⁦@NATO⁩ Raad direct bijeen te roepen. Lidstaten moeten met de billen bloot: Kan dit wat Turkije doet of niet? Ik vind van niet. Wat vindt de VS en wat vinden andere landen?”