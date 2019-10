Nieuwe kabel versterkt stroomnet Randstad

Netbeheerder TenneT neemt donderdag een nieuwe stroomsnelweg in gebruik tussen Beverwijk en Bleiswijk. Jeroen Brouwers van TenneT verwacht dat stroomstoringen in de noordelijke Randstad hierdoor kleiner worden en korter zullen duren.

De Randstad Noordring is een extra slagader van het elektriciteitsnet die 60 kilometer lang is en een spanning heeft van 380.000 volt, de hoogst mogelijke. De verbinding loopt in een ring. Daardoor kan elektriciteit van twee kanten worden aangevoerd en blijft er een alternatieve aanvoerweg beschikbaar bij een stroomstoring. Voorheen was die achtervang er ook al, maar die wordt nu een stuk robuuster. Een storing als in Amsterdam-Zuidoost en Diemen in 2016 kan daardoor beter worden opgevangen, aldus TenneT. De verbinding functioneert al vanaf eind september en wordt donderdag officieel in gebruik genomen.

TenneT heeft de stroomverbinding ook aangelegd om de aanvoer van windenergie uit de Noordzee aan te kunnen. “Op zee komen er eigenlijk een paar enorme duurzame elektriciteitscentrales bij,” aldus Brouwers.

De Randstad Noordring volgt op de Zuidring, die al sinds 2013 in gebruik is. Het heeft bijna vijftien jaar geduurd om het plan uit te denken, de vergunningen rond te krijgen en de verbinding aan te leggen.