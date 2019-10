Noordoostpolder krijgt dinsdag waarnemer

De gemeente Noordoostpolder krijgt dinsdag een waarnemend burgemeester. De Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek maakt bekend wie dat wordt nadat hij diezelfde dag een gesprek heeft gehad met de fractievoorzitters van de negen partijen in de gemeenteraad, aldus zijn woordvoerder donderdag.

Harald Bouman (48) stapte maandag plotsklaps op als burgemeester. Hij was nog geen tien maanden in functie in Noordoostpolder. In een videoboodschap zei Bouman dat er “teveel verschil van inzicht was met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop ik vind dat de gemeente bestuurd moet worden”.

Zijn plotselinge vertrek leidde tot veel speculaties, onder meer over grensoverschrijdend gedrag van de partijloze burgemeester. In een nieuwe videoboodschap ontkent Bouman dat in alle toonaarden: “Het raakt me echt ongelooflijk. Het is zoals ik heb gezegd, niks meer en niks minder.”