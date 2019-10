Nutella-winkel dicht na filmpje muis op crêpe

Een filmpje waarin te zien is dat een muis smikkelt van een Nutella-pannenkoek in een winkeletalage op de Amsterdamse Zeedijk heeft geleid tot onmiddellijke sluiting van deze zaak. Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben inspecteurs later op de dag nog veel meer ongedierte aangetroffen bij Ice Twice Bakery. Daarop is besloten tot een spoedsluiting.

De zaak mag pas weer open als de ondernemer de boel grondig heeft schoongemaakt en maatregelen heeft getroffen om ongedierte te voorkomen, meldt de NVWA. Ook moet alle voedselvoorraad de vuilnisbak in.

De NVWA-woordvoerster zegt dat sprake was van een onveilige situatie en een gevaar voor de volksgezondheid. De inspecteurs troffen bij de controle nog meer muizen aan. De controle werd gedaan nadat het filmpje op Twitter was verschenen.

Muizen komen veel voor in de Amsterdamse binnenstad. De NVWA treedt daarom wel vaker op, bijvoorbeeld ook bij supermarkten. Een spoedsluiting als deze gebeurt volgens de zegsvrouw af en toe. Ze vindt het een goede zaak dat consumenten het melden als ze ongedierte zien in winkels of horecazaken. “Met of zonder filmpje: dit soort klachten nemen we serieus. Muizen zijn een direct gevaar voor de voedselveiligheid”, schreef de instantie woensdag in een tweet.