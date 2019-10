‘Onderzoek ramp MSC Zoe mogelijk in gevaar’

De Waddenvereniging hoopt dat het de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en TNO gaat lukken de oorzaak van de ramp met het schip MSC Zoe te achterhalen en goede aanbevelingen te doen voor een veiligere scheepvaart. Begin dit jaar sloegen op de Noordzee tijdens slecht weer 342 containers overboord. De OVV startte kort daarna een onderzoek.

Donderdag meldde het tv-programma Zembla dat de zwarte doos van het containerschip niet naar behoren heeft gefunctioneerd. “EssentiĆ«le informatie van het schip ten tijde van de ramp is daardoor mogelijk niet opgeslagen” vreest de Waddenvereniging. “Wat er mis is gegaan met de Voyage Data Recorder is niet bekend, maar de onderste steen moet boven.”

De MSC Zoe vaart onder Panamese vlag. Panama leidt daarom het onderzoek naar de oorzaak en de situatie aan boord. “Wij kijken naar de omgeving en de gevolgen. Die onderzoeken haken enorm in elkaar. We trekken dan ook intensief op met Panama”, zegt een woordvoerster van de onderzoeksraad. Ze denkt dat de resultaten van het onderzoek voorjaar 2020 bekend zijn.