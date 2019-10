Publiek in verdrukking bij opening winkel

Bij de opening van het 50e Nederlandse filiaal van Media Markt in Leidschendam zijn donderdagochtend enkele mensen gewond geraakt. Volgens de politie stonden honderden mensen te wachten bij de winkel aan de Liguster in winkelcentrum Leidsenhage. “Er werd geduwd en getrokken”.

Toen de zaak openging, raakten verscheidene mensen in de verdrukking. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een aantal mensen is behandeld door ambulancepersoneel.

Reden voor de grote toeloop was onder meer dat de winkelketen gratis oortjes van ruim 100 euro had beloofd aan de eerste honderd bezoekers. In de nacht van woensdag op donderdag stonden, uren voor de opening, de eerste klanten al in de rij.