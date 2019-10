The Passion in 2020 naar Roermond

The Passion wordt volgend jaar in Roermond gehouden. De tiende editie van het muzikale paasevenement vindt op Witte Donderdag 9 april plaats op het Munsterplein in Roermond, maakte de EO donderdag bekend.

De opvoering wordt rechtstreeks uitgezonden en gaat over leven, sterven en opstanding van Jezus. In de jubileumeditie zullen zowel nieuwe als bestaande liedjes uit eerdere jaren te zien en te horen zijn.

Wethouder Angely Waajen van Roermond zegt het een bijzondere eer te vinden om als eerste zuidelijke stad van Nederland The Passion te mogen ontvangen. “En dat ook nog in het jaar waarin Roermond onder andere 800 jaar Munsterkerk en 75 jaar bevrijding viert.”