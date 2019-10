Twee jaar geëist tegen actrice Grives om drugs

Tegen Imanuelle Grives is twee jaar cel en 1000 euro boete geëist wegens drugsbezit en -handel. De actrice staat donderdag terecht voor de rechtbank in Antwerpen voor de vermeende drugshandel op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Grives is aanwezig, maar is nog niet aan het woord gekomen. Haar advocaat zei dat Grives de feiten die het Openbaar Ministerie aanvoert, niet betwist, en ze toegeeft dat ze “een grote stommiteit” heeft begaan.

De 34-jarige actrice uit Rotterdam werd op 21 juli opgepakt. Ze had volgens het Belgische Openbaar Ministerie xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine in haar bezit. Op haar logeeradres werden nog meer drugs gevonden, zoals amfetamine, GHB en cannabis.

Grives heeft volgens haar advocaat willen experimenteren. Niet per se in verband met een rol, zoals ze eerder had verklaard, maar om de spanning op te zoeken. Ze gebruikte zelf zowat alle verdovende middelen die er op de markt te verkrijgen zijn en was veel aan het feesten. “Feesten en acteren waren voor mijn cliënte de manier om vrijheid te ervaren”, aldus haar raadsman.

Ze was daar met twee andere vrouwen die ook drugs in bezit hadden, maar niet zoveel als Grives. Tegen een van hen, die ook op de zitting is, eiste de officier achttien maanden celstraf.

Grives werd bij de ingang van het festival opgepakt toen een drugshond aansloeg op de drugs die het drietal bij zich had. Grives had de spullen onder meer verstopt in een pruik.