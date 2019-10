Alexander Pechtold nieuwe directeur CBR

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold wordt per 1 november aangesteld als directeur bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hij moet het CBR door de huidige moeilijke fase bij de medische beoordelingen heen loodsen, stelt het CBR.

De instelling heeft al langere tijd te kampen met problemen. Het verlengen van rijbewijzen voor onder anderen 75-plussers, waar een medische keuring voor nodig is, duurt veel langer dan normaal door technische mankementen. Daarnaast zijn er capaciteitsproblemen, lange wachttijden en is het CBR soms slecht bereikbaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) plaatste het CBR in februari onder verscherpt toezicht. De minister had al voormalig Prorail-baas Pier Eringa in de arm om het CBR te helpen de problemen eronder te krijgen.

Pechtold gaat met operationeel directeur Jan Jurgen Huizing, die in januari 2019 aantrad, een collegiaal bestuur vormen. Pechtold werd overigens onlangs ook aangesteld om de veelbesproken renovatie van het Binnenhof te begeleiden.