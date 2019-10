Archeologiedagen leggen buurthistorie bloot

Zelfs in een Vinex-wijk als het Utrechtse Leidsche Rijn schuilt soms een interessante geschiedenis, zoals die van de Romeinse wachttorens en schepen die hier zijn gevonden. Wie meer wil leren over de eigen buurthistorie kan vrijdag, zaterdag of zondag meedoen aan een van de activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen.

Bezoekers van ruim 350 activiteiten over het hele land kunnen pronkstukken uit Nederlandse bodem aanschouwen en proeven aan het vak van archeoloog. Zij kunnen zelf op zoek naar bodemschatten en ook zijn er lezingen, workshops, fiets- en wandeltochten, bijzondere tentoonstellingen en theaterstukken.

Vrijdag vinden veel activiteiten voor scholen plaats. Zo krijgen leerlingen van twee basisscholen in Maartensdijk les van een archeoloog. In het weekeinde wordt het meeste publiek verwacht. Zaterdag brengt cultuurminister Ingrid van Engelshoven een bezoek aan het openluchtmuseum Archeon in Alphen aan den Rijn. Zij rondt daar de restauratie af van het Romeinse vrachtschip dat in de jaren 70 is opgegraven bij Zwammerdam.

De eerste editie van de Archeologiedagen in 2015 trok 21.000 bezoekers. In 2018 was dat toegenomen tot 56.000. “Wij merken dat mensen erg ge├»nteresseerd zijn in de geschiedenis van de plekken waar ze wonen,” verklaart directeur Janneke Berkelbach de toenemende belangstelling. “Je nieuwbouwwijk krijgt toch een andere lading als je te weten komt dat er vroeger een castellum stond.”