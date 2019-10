Blokkades klimaatactivisten weer voorbij

De blokkades die klimaatactivisten vrijdagochtend opwierpen in Amsterdam zijn weer voorbij. Groepjes actievoerders hinderden op negen kruisingen het verkeer in de stad. De actie verliep volgens de politie rustig. Niemand is aangehouden.

De betogers bleven maximaal zeven minuten achtereen op een kruising staan en hielden vervolgens even een pauze. Doel was het verkeer te ontregelen, zei een woordvoerder van actiegroep Extinction Rebellion. “We willen mensen bewust maken van de ernst van de problemen.” De activisten deelden onder meer flyers uit om dat uit te leggen, hadden spandoeken bij zich en zwaaiden met vlaggen. Het protest eindigde rond de klok van 11.00 uur.

De klimaatactivisten voerden eerder deze week ook al actie in Amsterdam, onder meer met een grootscheepse blokkade op de Stadhouderskade, bij bedrijven en in het Vondelpark.