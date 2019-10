Dik 2,8 miljoen tv-kijkers zien Oranje winnen

De EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal heeft donderdag ruim 2,8 miljoen tv-kijkers getrokken. Oranje versloeg Noord-Ierland met 3-1. De doelpunten vielen pas ver in de tweede helft en in blessuretijd. Het was volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) het best bekeken programma van de avond. De nabeschouwing van de voetbalwedstrijd (eveneens NPO3) staat in het dagoverzicht op drie met bijna 1,6 miljoen kijkers, het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen kijkers) op de tweede plek.

In de top 10, die verder geheel bestaat uit voetbal-, praat- en actualiteitenprogramma’s, is Lingo een vreemde eend in de bijt. Het spelletjesprogramma met Jan Versteegh op SBS6 wist 643.000 mensen te bekoren.