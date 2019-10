Kabinet wil taboe doorbreken op Coming Out Day

Het kabinet wil het taboe onder jongeren doorbreken om over hun seksuele oriëntatie te praten. Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis benadrukt dat jongeren die het gevoel hebben dat zij homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn, vier tot vijf keer vaker aan suïcide denken dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

De bewindsman vraagt op deze Coming Out Dag aandacht voor dit probleem. “Door over je zoektocht en onzekerheden te praten tijdens het ontdekken van je seksuele oriëntatie kunnen we levens redden.” Op sociale media komen onder de hashtag #kweetnie boodschappen dat het niet erg is om te twijfelen over je seksuele oriëntatie. Bekende influencers zoals Jessie Maya en Rutger Vink vertellen op Instagram hun verhaal, en ze vertellen dat het niet erg is om nog niet te weten wie je bent of wat je voelt.

Verder is de website www.iedereenisanders.nl vernieuwd. Deze biedt begrip en feitelijke informatie, aldus Blokhuis. Het is een platform waarop anoniem ervaringen kunnen worden gedeeld. De website heeft ook een gedeelte voor ouders met onder meer tips over hoe ouders het gesprek met hun kind kunnen aangaan en hoe zij hun kind kunnen steunen.