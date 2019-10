Kleine chocolademerken zoals Tony duurzaamst

Het lukt een aantal grote chocoladeproducenten niet om hun chocola te maken zonder kinderarbeid en ontbossing. Grootste boosdoeners zijn Godiva, Ferrero (Kinder, Mon Chéri) en Mondelez (Milka, Côte d’Or), zo blijkt uit een overzicht van duurzaamheidsactivistengroep Green America. Mars en Nestlé (KitKat, Bros) doen het iets beter.

Een ster-rol is weggelegd voor het Nederlandse Tony’s Chocolonely en zes andere kleine merken, zoals Alter Eco en Divine. Zij maken geen gebruik van kinderarbeid, betalen eerlijke prijzen aan cacaoboeren, nemen maatregelen om ontbossing tegen te gaan en doneren aan goede doelen.

De meeste cacao wordt verbouwd door arme boeren in Ghana en Ivoorkust. Volgens Green America werken er 2 miljoen kinderen in de cacaoteelt in West-Afrika.