Politie: mijd centrum Leeuwarden om protest

De politie roept mensen op het centrum van Leeuwarden niet meer in te gaan vanwege de boeren die daar protesteren. “Het verkeer staat vast in verband met de vele tractoren”, aldus de politie in een Twitterbericht.

Vrijdagmiddag zijn tientallen boeren per trekker richting de binnenstad getrokken om te protesteren. Met trekkers wordt onder meer het provinciehuis geblokkeerd. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft de boeren te woord gestaan. Er is begrip voor de zorgen en emoties, laat de provincie weten.

Vervoersbedrijf Arriva waarschuwt reizigers voor eventuele uitval en vertragingen rondom Leeuwarden.

Ook in Den Bosch protesteren vrijdag boeren bij het provinciehuis, waar Provinciale Staten een debat voert over de stikstofproblemen. De boeren- en tuindersorganisatie ZLTO had opgeroepen niet met trekkers te komen. Daar had niet iedereen gehoor aan gegeven. Rond de twintig trekkers staan op een grasveld naast het provinciehuis, waar ze niet in de weg staan.