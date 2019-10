Prins Constantijn viert vijftigste verjaardag

Prins Constantijn, die vrijdag vijftig jaar wordt, viert dat met een feest voor vrienden en familie. Achter gesloten deuren en weg van de schijnwerpers, zoals de broer van koning Willem-Alexander zijn leven het liefst invulling geeft. Hij is de derde zoon van prinses Beatrix en prins Claus.

Constantijn trouwde in 2001 met Laurentien Brinkhorst, samen hebben ze drie kinderen, twee dochters en een zoon. Het gezin woont in Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verspreidde voor de gelegenheid recente foto’s van het gezin.

Het tweetal laat zich in het openbaar vrijwel alleen zien op Prinsjesdag en Koningsdag en bij de uitreiking van een aantal prijzen. Nu en dan duiken ze op bij de fotosessie in het Oostenrijkse wintersportoord Lech.

De prins is speciale gezant voor TechLeap.NL, voorheen Startup Delta. Hij is aanjager, spreekbuis en ambassadeur van start-ups en stuurt geregeld tweets de wereld in waarmee hij het innovatieklimaat in Nederland hoopt te verbeteren en te bestendigen. Constantijn woonde en werkte eerder in Londen en Brussel.