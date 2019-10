Remkes beëdigd als waarnemer Den Haag

Johan Remkes is vrijdag beëdigd als waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Zaterdag is de eerste werkdag van Remkes.

Remkes is de tijdelijk opvolger van Pauline Krikke. Die stapte op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de afgelopen nieuwjaarsnacht. Een regen van vonken trok toen over Scheveningen. Dit werd veroorzaakt door een traditioneel vreugdevuur op het strand. De stapel was veel hoger geworden dan afgesproken, maar de gemeente greep niet in.

De Haagse gemeenteraad vergadert donderdag met Remkes over de conclusies en over plannen om herhaling te voorkomen. Den Haag wil dat de bouwers van de stapels voortaan vergunningen aanvragen.

Remkes moet de komende maanden orde op zaken stellen in Den Haag. De stad zit namelijk ook zonder volwaardig bestuur. VVD, D66 en GroenLinks hebben de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos uit het college gezet. De twee wethouders en een raadslid van die partij worden verdacht van corruptie. Een verkenner kijkt wat de mogelijkheden voor een nieuw college zijn.

In de loop van volgend jaar begint de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.