Staat hoeft Haga Lyceum niet te betalen

Het omstreden Cornelius Haga Lyceum krijgt voorlopig geen extra bekostiging van de Staat. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat de islamitische middelbare school in Amsterdam had aangespannen, meldt advocaat van het Haga, Wouter Pors.

Het Haga Lyceum heeft het geld nodig vanwege de verdubbeling van het aantal leerlingen naar 360. Daarom zijn begin dit schooljaar twintig extra docenten aangetrokken.

De advocaten van de school wezen er eerder deze week tijdens de zitting bij de rechtbank in Den Haag op dat DUO, de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, heeft toegezegd dat op 23 oktober de eerste betaling zou worden overgemaakt. Maar daarna werd meegedeeld dat minister Arie Slob zes maanden de tijd heeft om te besluiten over de betalingen. Volgens de Staat gaf DUO alleen een planning.

De rechter zegt nu ook dat geen sprake is van een besluit door DUO, waardoor de Staat geen betalingsverplichting heeft. Het Haga kan nog naar de bestuursrechter stappen. Het schoolbestuur gaat zich hier nu over beraden, meldt Pors.

Het Haga Lyceum ligt onder vuur na de melding van de AIVD dat het bestuur zou optrekken met mensen die in extremistische kringen verkeren. De Onderwijsinspectie stelde verder dat de waarden van de democratie en de rechtsstaat de leerlingen niet worden bijgebracht en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer.

Minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat het huidige bestuur vertrekt. Gebeurt dat niet, dan stopt hij de financiering. De school is hiertegen in beroep gegaan. Wel is inmiddels een voordracht gedaan voor een interim-bestuurder. De minister moet hier nog zijn goedkeuring aan geven. Dit wordt dinsdag bekend.