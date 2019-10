Warm weekend met regen op komst

De temperatuur stijgt geleidelijk en komend weekend wordt het dan een stuk warmer dan normaal. Dat meldt Weeronline. Zondag belooft een warme dag te worden met lokaal 23 graden. Ook zaterdag is het met 15 tot 19 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar veel zon hoeven we niet te verwachten, want op beide weekenddagen is kans op buien.

Na een onstuimige vrijdag is het zaterdag weer een stuk rustiger. Droog wordt het niet. In het westen, midden en noorden van het land valt van tijd tot tijd regen. De dag verloopt overwegend bewolkt. De meeste kans op wat zon is in het zuidoosten. Fris is het zeker niet. De maxima komen uit op 15 graden in het noorden tot 18 à 19 graden in het zuiden van Limburg. De zuidwesten- tot westenwind is zwak tot matig. Op de Wadden staat een vrij krachtige tot krachtige wind.

Het kwik stijgt zondag op de meeste plaatsen naar 20 tot 22 graden. Met een maximumtemperatuur van 20 graden in de Bilt wordt het de 99ste officiële warme dag van het jaar. Ook in het noordwesten zijn de maxima van 18 à 19 graden aan de warme kant voor de tijd van het jaar. Normaal wordt het 14 à 15 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 23 graden worden.

Het wordt zeker geen stralend zonnige dag, want er zijn vrij veel stapelwolken met zo nu en dan wat zon en bovendien komt het regelmatig tot enkele buien. De meeste zonuren zijn voor het zuiden en oosten van het land. De wind is overwegend matig en komt uit het zuidwesten.

Na zondag komen de maxima weer uit rond of iets boven de normale waarden voor half oktober. De kans dat maandag de 100e officiële warme dag van het jaar wordt is slechts 10 procent. Aan het begin van de week blijft het wisselvallig met af en toe wat ruimte voor de zon. In de loop van de week neemt de kans op droger weer toe.