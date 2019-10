Alle activisten weg, Blauwbrug weer vrij

De politie heeft zaterdagmiddag ook de laatste klimaatactivisten verwijderd van de Blauwbrug in Amsterdam. De brug bij de Stopera is weer voor iedereen toegankelijk. Leden van de actiegroep Extinction Rebellion hadden de brug zaterdagochtend geblokkeerd. Ze hadden hier echter geen toestemming voor om daar actie te voeren. Omdat ze weigerden te vertrekken ging de politie over tot arrestaties.

“De brug is weer open en het is weer rustig in de stad. Maar we blijven de situatie wel in de gaten houden”, aldus een woordvoerster van de politie.

In totaal zijn ruim 130 actievoerders gearresteerd. Omdat door deze arrestatie de justitiƫle keten in Amsterdam opnieuw verstopt raakte, werd een grote groep van nog eens tientallen activisten daarom door de politie per bus afgevoerd en gedropt op een afgelegen locatie. Zij zijn niet gearresteerd, aldus een politiewoordvoerster.

Het ‘bestuurlijk verplaatsen’ van de activisten gebeurde op grond van een noodbevel van burgemeester Femke Halsema, laat deze weten via haar woordvoerder. “Demonstreren mag, blokkeren niet”, aldus Halsema. De activisten werden afgezet bij het sportpark Melkweg in Amsterdam-Noord. Een woordvoerder van Extinction Rebellion spreekt van een geslaagde actie op de Blauwbrug. Het is nog niet duidelijk of de groep zondag opnieuw actie gaat voeren. “Vandaag was het wel een goede dag voor de rebellen. Dat geeft wel goede moed om verder te gaan.”

Naast de actie op de Blauwbrug hing ook een aantal activisten in hangmatten onder een brug tussen de Prinsengracht en de Leidsegracht. Volgens de woordvoerder hadden toeristen de touwen echter doorgesneden omdat ze met een rondvaartboot verder wilden. “Deze activisten zijn daardoor in het water gevallen.”