Bij een schietincident aan de Verkeerstorenweg in Den Helder zijn drie gewonden gevallen. De traumahelikopter is ingezet. De politie tast nog in het duister over de toedracht van het incident. Extra hulpdiensten en agenten zijn nog onderweg naar de locatie, die in de directe nabijheid is gelegen van een McDonalds.

Het schietincident vond even voor middernacht plaats.