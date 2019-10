Hoofdredacteur Omroep West verdedigt lekken

Hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West legt op de website uitvoerig uit waarom de regionale omroep heeft gepubliceerd uit geheime besprekingen van commissaris van de Koning Jaap Smit en de Haagse fractievoorzitters, na het opstappen van de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Een nog onbekende persoon lekte opnamen naar de omroep, waardoor de naam van Johan Remkes als waarnemend burgemeester op straat kwam te liggen. Ook bleek uit die opnamen dat Smit geen hoge pet op had van de kwaliteit van de debatten in de Haagse gemeenteraad.

Ruijl bracht het verhaal naar buiten “omwille van het maatschappelijk belang en, aanvullend, te laten blijken dat er een lek is”. Wie er heeft gelekt is niet bekendgemaakt: “Wie bij ons misstanden aan de kaak stelt als klokkenluider is veilig”.

Verder kwam naar buiten dat de intussen afgetreden VVD’er Pauline Krikke in 2017 burgemeester werd “omdat zij vrouw is en geen lid van de PvdA”, ten koste van de PvdA-kandidaten de PvdA’ers Ronald Plasterk en Martin van Rijn. Volgens Ruijl was het niet de bedoeling Plasterk en Van Rijn te beschadigen, maar toonde de publicatie aan dat de twee, die op dat moment zitting hadden in het kabinet, werden gepasseerd door Krikke, over wie bekend was “dat zij in Arnhem en Amsterdam werd bekritiseerd om haar functioneren”. De keus voor haar was de uitkomst van politiek “handjeklap”, aldus de hoofdredacteur.

Ruijl tekent aan dat het lek “nog altijd actief is” en dat Omroep West beschikt over nog een opname van vertrouwelijk overleg tussen Haagse fractievoorzitters. Maar daarover brengt hij niets naar buiten, “omdat de lokale politiek al genoeg in verwarring verkeert” en het “maatschappelijk belang” niet groot genoeg is.

Zowel de gemeenteraad als de provincie Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van lekken.