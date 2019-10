Koerden voor protest in Den Haag

Honderden Koerden hebben zich zaterdagmiddag onder meer met vlaggen in het centrum van Den Haag verzameld om te demonstreren tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië. Koerdische organisaties in Nederland hebben hiertoe het initiatief genomen.

De aanwezigen maken vanaf 14.30 uur een tocht door de stad. De demonstratie wordt beëindigd op het Malieveld.

De demonstraten zullen ook de Turkse ambassade passeren. Daar staat veel politie om volgens een woordvoerster alles ‘ordentelijk te laten verlopen’.

Turkije begon woensdag een offensief tegen de Koerden die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als terroristische beweging wordt gezien.