Met haaienvel door de Australische woestijn

Als het werkt voor Ranomi Kromowidjojo, werkt het vast ook voor een auto. Topzwemmers gingen een jaar of tien geleden supersnel door het water met een haaienpak. Dat zorgde voor minder weerstand. Uiteindelijk werden de pakken zelfs verboden. Een groep studenten uit Delft heeft zo’n soort techniek nu gebruikt op een zonneauto. Die rijdt de komende dagen dwars door Australië.

De auto van de Delftse studenten, de NunaX, heeft een folie met kleine ribbels. Die moeten ervoor zorgen dat de lucht soepeler langs de auto glijdt. Minder luchtweerstand betekent minder energieverbruik. Het wordt dan gemakkelijker om snel te rijden en dat lang vol te houden. Het is geïnspireerd op de manier waarop haaien door de zee schieten.

Delft doet voor de tiende keer mee aan de World Solar Challenge, het virtuele wereldkampioenschap voor auto’s die op zonne-energie rijden. De race begint zondag in Darwin, in het hoge noorden van Australië. Daarna gaat het in etappes naar het zuiden, dwars door de uitgestrekte woestijn, de outback. De snelste auto’s passeren donderdag of vrijdag de finish in de zuidelijke stad Adelaide. Wie het eerst aankomt, wint. De race is van begin tot einde ongeveer 3000 kilometer lang.

Delft heeft de wedstrijd al zeven keer gewonnen, waaronder de laatste drie edities. In de beginjaren kregen de studenten advies van astronaut Wubbo Ockels, die vijf jaar geleden overleed. In gedachten rijdt hij de komende week mee, zegt het team.

Delft had een hectische voorbereiding op de race. De auto botste woensdag bij een oefenrondje hard tegen een vangrail. De auto raakte beschadigd, maar is volgens het team op tijd hersteld. “Het was een klap, niet alleen voor de auto, maar ook mentaal. Onze coureur moest zich herpakken”, aldus een woordvoerder.

Behalve Delft doen er nog drie Nederlandse teams mee. Een studentenploeg uit Enschede pakte vier jaar geleden zilver en werd twee jaar geleden vijfde. Dit jaar hopen de Tukkers weer mee te doen om de overwinning met hun auto, die ze RED E hebben genoemd. De E staat voor “efficiëntie, engine (motor), Earth (aarde) en Enschede”, aldus het team. De zonnepanelen liggen als dakpannen op de auto, die evenveel luchtweerstand heeft als een blikje cola. Het team verwacht ook veel winst te halen uit een nieuw soort accu. Het Groningse studententeam Top Dutch debuteert in Australië. Die auto heet Green Lightning.

Delft, Enschede en Groningen rijden in de Challenger-klasse voor racewagens. De TU in Eindhoven heeft een gezinsauto op zonne-energie gemaakt, de Stella Era. Voor die Cruiser-klasse kijkt de jury niet alleen naar snelheid, maar vooral naar praktisch gebruik, zoals het aantal inzittenden en het accuverbruik.