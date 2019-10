Opgepakte klimaatactivisten opnieuw gedropt

Door de arrestatie van meer dan 130 klimaatactivisten van Extinction Rebellion is de justitiële keten in Amsterdam opnieuw verstopt geraakt. Een grote groep van nog eens tientallen activisten is daarom door de politie per bus afgevoerd en gedropt op een afgelegen locatie. Zij zijn niet gearresteerd, aldus een politiewoordvoerster.

Het ‘bestuurlijk verplaatsen’ van de activisten gebeurt op grond van een noodbevel van burgemeester Femke Halsema, laat deze weten via haar woordvoerder. “Demonstreren mag, blokkeren niet”, aldus Halsema.

De activisten worden afgezet bij het sportpark Melkweg in Amsterdam-Noord. Maandag werden ook al activisten ‘bestuurlijk verplaatst’. Toen werden ze neergezet in het Westelijk Havengebied. Halsema vond dat bepaald geen perfecte oplossing, liet ze woensdag weten in de gemeenteraad. Maar “er is geen andere manier om de blokkade snel te beëindigen”, zei ze zaterdag.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion spreekt van een geslaagde actie op de Blauwbrug. Het is nog niet duidelijk of de groep zondag opnieuw actie gaat voeren. “Vandaag was het wel een goede dag voor de rebellen. Dat geeft wel goede moed om verder te gaan.”

Naast de actie op de Blauwbrug hing ook een aantal activisten in hangmatten onder een brug tussen de Prinsengracht en de Leidsegracht. Volgens de woordvoerder hadden toeristen de touwen echter doorgesneden omdat ze met een rondvaartboot verder wilden. “Deze activisten zijn daardoor in het water gevallen.”