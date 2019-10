Protest op Malieveld tegen Turkse inval Syrië

Koerdische organisaties in Nederland betogen zaterdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië. Een woordvoerder van Demned, een organisatie van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland, verwacht dat er ongeveer duizend mensen meedoen aan de demonstratie.

“We verwachten dat ook een aantal niet-Koerden komt”, aldus de zegsman. “Er is onder meer een Armeense organisatie die heeft toegezegd mee te doen en ook Nederlanders hebben steun toegezegd.”

De deelnemers aan de betoging verzamelen zich vanaf 14.00 uur op het Malieveld. Om 14.30 uur beginnen ze aan een rondje door de stad. “Dat duurt een half uur tot drie kwartier en voert onder meer over het Lange Voorhout en de Parkstraat. Na terugkeer op het Malieveld houdt een aantal mensen een toespraak”, zegt de woordvoerder van Demned.

Turkije begon woensdag een offensief tegen de Koerden die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als terroristische beweging wordt gezien.