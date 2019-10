Bekogelde politie ontruimt Markt Roosendaal

Agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van het Brabantse Roosendaal bekogeld met vuurwerk, glazen en flessen. De politie heeft charges uitgevoerd en heeft uiteindelijk de Markt schoongeveegd. Vier mannen en een meisje zijn aangehouden, meldt de politie.

Rond 03.30 uur waren opstootjes ontstaan in en bij een café aan de Markt, vermoedelijk nadat in het café een vechtpartij was ontstaan tussen twee groepen jongeren. Een aantal vechtersbazen werd uit de kroeg gezet, maar eenmaal buiten werd het er volgens de politie niet beter op.

In de deuropening van het café viel vervolgens een meisje flauw. Verschillende mensen bleven dicht om haar heen staan en stapten zelfs over haar heen. “Omdat dit geen ideale situatie is als iemand is flauwgevallen, probeerden agenten haar naar buiten te dragen om haar hulp te verlenen”, aldus de politie.

De sfeer sloeg op dat moment volgens de politie helemaal om en de agenten werden plots met vuurwerk, glazen en flessen bekogeld. Een meisje trapte een van de agenten. De agenten zetten hierop hun wapenstok in en een 20-jarige man uit Bergen op Zoom, een 18-jarige man uit Sint Maartensdijk en een 16-jarig meisje uit Sint Maartensdijk werden aangehouden.

Daarop werd besloten met meerdere agenten en twee hondengeleiders de Markt schoon te vegen. Het nog aanwezige uitgaanspubliek werd door agenten het centrum uit “begeleid”, aldus de politie. Twee mannen van 26 en 27 zonder vaste woon- of verblijfplaats die niet luisterden naar de agenten werden aangehouden. Tegen alle arrestanten wordt proces-verbaal opgemaakt.