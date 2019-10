Brandstichting stadion en trainingscomplex NEC

Bij het stadion van de Nijmeegse voetbalclub NEC en het trainingscomplex De Eendracht is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. De club meldt dat alleen aan de buitenkant schade is ontstaan. De politie onderzoekt de zaak.

Volgens een politiewoordvoerster vonden de brandjes rond 02.00 uur plaats. Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie volgens haar uit van brandstichting. Waarmee dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, wordt nog uitgezocht.

De brandstichting bij het stadion was aan de voorkant. Dat er alleen “externe schade” is ontstaan, is volgens NEC te danken aan snel handelen van de door het brandalarm gewaarschuwde brandweer.