D66: IS-strijders toch in Nederland berechten

De situatie in het noorden van Syrië dwingt Nederland ertoe IS-strijders hier te berechten. Dat zei Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 in het tv-programma Buitenhof. Het kabinet wil terreurverdachten juist in de regio voor de rechter brengen.

Volgens de lokale Koerdische autoriteiten zijn zondag 785 buitenlandse IS-aanhangers uit het kamp Ain Issa ontsnapt. Het Turkse leger viel het gebied deze week binnen om Koerdische milities te verdrijven en een bufferzone te creëren.

Sjoerdsma vreest dat IS’ers “onder de radar naar Nederland komen en daar verschrikkelijke dingen gaan doen”. Dat moet voorkomen worden door ze hier te berechten. Berechting in de regio raakt uit zicht, meent hij. “Het ziet er gewoon naar uit dat die mogelijkheid ons ontglipt.”

VVD’er Sven Koopmans van coalitiepartner VVD keerde zich fel tegen het voorstel. “Mensen moeten daar blijven en berecht worden. Zij moeten hun slachtoffers in de ogen kijken.” De Turken moeten zorgen dat IS-strijders vast blijven zitten, zei hij.

Sjoerdsma haalde ook scherp uit naar het optreden van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in deze kwestie. Hij zou graag wat meer daadkracht zien van de bewindsman, zei hij. “Ik vind hem op dit dossier afwachtend, misschien wel apathisch.”

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen maandag en dinsdag bijeen. Bram van Ojik van GroenLinks wil dat Blok daar gaat pleiten voor een “gezamenlijk ingrijpen om te voorkomen dat ontsnapte strijders zich hergroeperen onder de vlag van IS”.