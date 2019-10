Minister wil geen verplichte autoloze zondag

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is geen voorstander van een verplichte autoloze zondag. Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks komen deze week met een voorstel voor de terugkeer van een autoloze zondag.

Volgens de bewindsvrouw staat het elke gemeente al vrij om zo’n dag te organiseren. “Maar ik ben er niet voor om mensen te verplichten om specifiek op een dag hun auto niet te kunnen gebruiken. Het zal maar net de verjaardag van je 80-jarige oma zijn”, zei ze in het tv-programma WNL op Zondag.

ChristenUnie en GroenLinks komen met hun voorstel tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur. Ze pleiten niet voor een verbod, maar willen dat het ministerie het voor gemeenten makkelijker maakt een autoloze zondag te organiseren.

In 1973 werd autorijden op een aantal zondagen verboden vanwege de oliecrisis. In een aantal Europese steden is tegenwoordig jaarlijks eind september een autoloze zondag.