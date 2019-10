Nieuwe campagne voor Wereld Trombose Dag

Er is nog te weinig bekend over trombose, hoe het ontstaat en wat de beste behandeling is. Onderzoek blijft daarom hard nodig. De Nederlandse Trombose Stichting is een campagne begonnen waarin de verhalen centraal staan van mensen met verschillende vormen van trombose. Zondag is het Wereld Trombose Dag.

De campagne (tv-spotjes en posters) moet aantonen dat trombose iedereen kan overkomen en bovendien vaak lastig is te herkennen. Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Als dat losschiet en gaat zwerven, kan het delen van het lichaam afsluiten van zuurstof. Het gevolg kan bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct zijn. Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Volgens de stichting krijgen ieder uur elf mensen trombose.

Binnenkort starten aan het LUMC in Leiden onderzoekers met het vinden van betere voorspellers voor bloedingen en tromboses bij patiĆ«nten die langdurig antistollingsmiddelen gebruiken. “We hopen dat door nauwkeurigere voorspellingen het aantal bloedingen, ziekenhuisopnames en onnodig medicijngebruik afneemt”, zegt onderzoekster Nienke van Rein.