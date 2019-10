Ontvoerde vrouw Opmeer gevonden in Duitsland

De 22-jarige vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag is ontvoerd uit een vakantiehuisje op een recreatiepark in het Noord-Hollandse Opmeer, is terecht. Een politiewoordvoerder bevestigde een bericht van het Noord-Hollands Dagblad dat de vrouw zich ongedeerd in een politiebureau in Duitsland bevindt. Meer informatie kon de politie nog niet geven.

Bij het huisje werd omstreeks 01.10 uur op de deur geklopt. Toen de bewoners opendeden, stonden er enkele mannen voor de deur. Een van hen eiste, onder bedreiging met een wapen, dat de vrouw met hem mee zou komen. De mannen zijn met de vrouw per auto vertrokken. De aanleiding van de ontvoering ligt mogelijk in de relationele sfeer.