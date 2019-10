Opgepakte klimaatactivisten weer vrij

De 130 klimaatactivisten die zaterdag in Amsterdam werden opgepakt, zijn weer op vrije voeten. De politie meldt zondag dat ze maximaal zes uur konden worden vastgehouden. De activisten krijgen volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie allemaal een boete van 380 euro.

Leden van de actiegroep Extinction Rebellion hadden de Blauwbrug in de hoofdstad zaterdag urenlang geblokkeerd. Omdat ze weigerden te vertrekken, ging de politie over tot arrestaties.

Omdat de justitiĆ«le keten in Amsterdam opnieuw verstopt raakte door het grote aantal aanhoudingen, werd een grote groep van nog eens 250 activisten door de politie per bus afgevoerd en gedropt bij sportpark Melkweg in Amsterdam-Noord. Zij werden niet gearresteerd. Het ‘bestuurlijk verplaatsen’ van de activisten gebeurde op grond van een noodbevel van burgemeester Femke Halsema.