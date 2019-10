Vijftig vechtersbazen storten zich op politie

Een groep van naar schatting vijftig mensen heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag in Doetinchem tegen de politie gekeerd. Daarbij is een agente gewond geraakt aan haar hand. In totaal waren ongeveer vijftig agenten uit heel Oost-Nederland en politiehonden nodig om de rust terug te brengen. Vier mannen zijn aangehouden, meldt de politie.

De problemen begonnen rond 03.00 uur met een vechtpartij van tien mannen in een uitgaansgelegenheid aan de Grutstraat. Toen agenten arriveerden was een deel van de groep al vertrokken naar de Korte Kapoeniestraat. Daar werd een man door een van de leden van de groep mishandeld. Agenten grepen in, waarop de groep zich tegen de politie keerde.

De agenten gingen in linie staan en dreven de groep richting het Simonsplein. Volgens de politie voegden zich steeds meer raddraaiers bij de groep, waardoor uiteindelijk ongeveer vijftig mensen tegenover acht agenten stonden. Hierbij werd fors op de agenten ingetrapt en -geslagen.

De in het nauw gedreven agenten trokken hun wapenstok en gebruikten pepperspray, aldus de politie. Intussen werd ook om versterking gevraagd. Vanuit heel Oost-Nederland werden agenten opgetrommeld.

Van de vier mannen die uiteindelijk werden aangehouden, werd er één gebeten door een politiehond. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. De agente die gewond raakte aan haar hand kon ook ter plekke worden behandeld.

De politie is nog op zoek naar de man die werd mishandeld in de Korte Kapoeniestraat. Het slachtoffer vluchtte weg, de verdachte is wel aangehouden, aldus de politie.