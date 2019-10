Aanhouding na beschieting Haags café

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietincident bij een café aan de Maasstraat in Den Haag.

Een getuige meldde in de nacht van zondag op maandag dat hij knallen of schoten had gehoord. Rechercheurs vonden in de omgeving van het café sporen en zagen aan de buitenkant van het café inslagen. De politie vermoedt dat die door schoten veroorzaakt zijn.

Er zijn geen gewonden gevallen. Twee personenauto’s zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.