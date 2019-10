Aanslagpleger CS krijgt bijna 27 jaar cel

Jawed S., die vorig jaar twee Amerikaanse toeristen neerstak in het Centraal Station in Amsterdam, moet 26 jaar en 8 maanden de cel in. De rechtbank in Amsterdam legde hem de hoogst mogelijke straf op voor een dubbele poging tot moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging van drie politieagenten.

Ook moet hij de slachtoffers bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen. De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, die wilde dat de 20-jarige S. 25 jaar de gevangenis in zou gaan.

De rechtbank woog bij het bepalen van de straf mee dat de man nooit spijt heeft betuigd, maar juist herhaaldelijk zei dat hij hetzelfde zou doen als zijn geloof opnieuw werd beledigd. Daardoor is de kans dat hij in herhaling valt groot. “De rechtbank vindt het dan ook noodzakelijk dat de maatschappij zo lang mogelijk tegen de man wordt beschermd.” Aangezien niet kon worden vastgesteld dat de man een psychische stoornis heeft, beschouwt de rechtbank hem als volledig toerekeningsvatbaar.

S. – die niet aanwezig was bij de uitspraak in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp – reisde op 31 augustus naar ons land uit woede over de cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders had uitgeroepen. Hij was naar eigen zeggen boos over de beledigingen aan het adres van de profeet. Op CS viel hij de twee willekeurig gekozen slachtoffers vanuit het niets aan met een mes. Een van hen raakte blijvend invalide. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer.