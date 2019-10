AIVD deelde niet alle Hofstadtaps met rechter

Inlichtingendienst AIVD heeft de rechter buiten een aantal verslagen van het afluisteren van de Hofstadgroep gehouden. De rechter moest beoordelen of de dienst die tapverslagen aan een onderzoeksjournalist zou moeten overdragen. De AIVD keek over de stukken heen, schrijft verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.

Onderzoeksjournalist Peter Wierenga vroeg de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, om de verslagen te mogen inzien. Hij wil weten wat de geheime dienst heeft gedaan voor en na de moord op Theo van Gogh door Mohammed B., die behoorde tot de Haagse radicaalislamitische groep. Maar de AIVD wil de documenten niet verstrekken.

Ollongren heeft niet goed onderbouwd waarom. Ze moet met een betere uitleg komen, oordeelde de Raad van State eind augustus.

Maar de raad vroeg zich meteen ook af of de AIVD wel alle stukken had voorgelegd. De dienst heeft inderdaad niet alles verstrekt, geeft Ollongren toe. Sommige verslagen waren op een verkeerde manier bewaard en bleven daardoor uit zicht, schrijft ze.

De verslagen van de afgeluisterde gesprekken in een appartement in het Haagse Laakkwartier zijn pas na elf jaar gemaakt, met een nieuwe methode. Mede daardoor zouden ze per abuis verkeerd zijn opgeslagen. Later werden ze alsnog gearchiveerd. Toen de AIVD laatst opnieuw ging zoeken, kwamen ze daarom alsnog boven water.

Ollongren betreurt “deze gang van zaken. Het is nimmer de bedoeling geweest om deze verslagen niet te betrekken bij de afhandeling van het inzageverzoek” van Wierenga.