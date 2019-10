Blok: Geen Nederlandse IS-strijders vrij

Er zijn “volgens onze informatie” geen Nederlandse IS-strijders ontkomen uit kampen in Noord-Syrië door het Turkse militaire offensief. Dat zei minister Stef Blok bij aankomst in Luxemburg waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken wat voor maatregelen mogelijk en haalbaar zijn als antwoord op de Turkse acties.

Blok zei “veel zorgen te hebben over de berichten en verschrikkelijke beelden” uit het gebied. Hij zei te hopen dat de EU “een helder signaal” afgeeft. “Ik sluit niks uit”. Een van de opties is een Europees wapenembargo. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben nationaal al besloten te stoppen met wapenleveranties aan Ankara.

Voor Europese sancties is unanimiteit nodig. De lidstaten zitten nu niet op één lijn. Blok zei veel overleg te hebben gepleegd met collega’s de afgelopen dagen.

Volgens de bewindsman “bevestigt” het besluit van de Syrische regering om het leger naar het noorden van het land te sturen “hoe explosief de situatie is”. “Dit gebied is alleen gebaat bij stabiliteit en een politieke oplossing. Dit maakt het erger, allereerst voor de mensen daar maar mogelijk ook met een grotere uitstraling.”

Ook de Duitse minister Heiko Maas noemde het gevaar van destabilisering van de regio en wees op het veiligheidsbelang van de EU. Hij zei dat het wel “van belang is met Turkije in dialoog te blijven”. De Franse minister Jean-Yves Le Drian sprak van een dreigende “humanitaire crisis”. Hij riep op tot een zware veroordeling van Turkije en een wapenembargo. Hij wil ook dat de Verenigde Staten een bijeenkomst organiseren van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië.