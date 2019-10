‘Dutch Giant’ opnieuw in buitenlandse film

De Nederlandse acteur Olivier Richters heeft opnieuw een rol te pakken in een grote buitenlandse film. Hij deelt het doek met Benedict Cumberbatch in de biografiefilm Louis Wain, over de excentrieke negentiende-eeuwse Britse schilder. Richters speelt in de film een bokser.

Het is de derde rol in een grote Engelstalige productie voor de 29-jarige bodybuilder, bijgenaamd ‘The Dutch Giant’ (de Nederlandse Reus). Hij zal ook te zien zijn in de nieuwe Marvel-film Black Widow, naast Scarlett Johansson, en in The Great Game, het derde deel uit de populaire Kingsman-reeks over een geheim spionnennetwerk.

De 2 meter 18 lange Richters was vroeger een lange slungel maar besloot tien jaar geleden te gaan trainen. In Nederland speelde de acteur kleinere rollen in tv-series als GTST, Fashion Planet en De TV-Kantine.