Kefah Allush wint Sonja Barend Award

Kefah Allush heeft maandag de Sonja Barend Award gewonnen. Hij kreeg de vakprijs voor het beste tv-interview voor zijn gesprek met met oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm in het EO-programma De Kist. Allush kon de prijs wegens opnamen in het buitenland niet zelf in ontvangst nemen. Namens hem kreeg Peter van Uhm de prijs uit handen van de naamgeefster van de prijs, Sonja Barend in de uitzending van DWDD.

Allush sprak Van Uhm juni dit jaar over zijn eerste werkdag als commandant der strijdkrachten in 2008. Op die dag kwam zijn zoon Dennis, die als militair op missie in Afghanistan was, om als gevolg van een bermbom. In De Kist vertelt Van Uhm over de impact die dit verlies op hem en zijn gezin had en nog steeds heeft.

Allush werd door een vakjury verkozen uit een longlist van tien interviews. In de top 3 stonden verder Tim den Besten (met Marieke Lucas Rijneveld, 2e) en Tijs van den Brink (met Bas Heijne).

De Sonja Barend Award, een initiatief van de VARAgids, werd voor de elfde keer uitgereikt. Een vakjury koos het beste interview van het jaar. Vorig jaar won Eva Jinek de prijs. Eerder ging de eer al eens naar Matthijs van Nieuwkerk (2009), Coen Verbraak (2013), Jeroen Pauw (2014 en 2015), Humberto Tan (2016) en Janine Abbring (2017).