Koningspaar legt krans bij monument Gandhi

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in New Delhi kort na het begin van het staatsbezoek aan India een krans gelegd bij de gedenkplek voor Mahatma Gandhi.

Dat gebeurde bij Raj Ghat, aan de rivier Yamuna, waar Gandhi in 1948 werd gecremeerd. Het koningspaar had de schoenen uitgetrokken, zoals het gebruik en respect voorschrijven. Als aandenken aan het bezoek kregen koning en koningin een aantal boeken over Gandhi en een buste van India’s vrijheidsstrijder.

Het koningspaar had vervolgens in het eigen hotel een korte ontmoeting met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar, en ging daarna voor een onderhoud en lunch met premier Narendra Modi.

Aan het begin van het staatsbezoek werd de koning met groot ceremonieel verwelkomd bij de residentie van president Ram Nath Kovind. “Geweldig om weer terug te zijn”, zei Willem-Alexander tegen de president.