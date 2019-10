Lubach trapt af met recordaantal kijkers

Arjen Lubach is de tiende reeks van zijn talkshow goed begonnen. De eerste aflevering trok zondagavond op NPO 3 ruim 1,3 miljoen kijkers. Nooit eerder stemden zo veel mensen af op Zondag met Lubach. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het was zondag het vierde best bekeken programma van de dag.

Het record van Lubach stond op net iets meer dan 1,2 miljoen kijkers voor een uitzending in het achtste seizoen. De negende reeks, die vorig jaar werd uitgezonden, bleef gemiddeld net onder de miljoen kijkers steken.

De eerste aflevering van de dramaserie Stanley H., die voor Zondag met Lubach op NPO 3 te zien was, werd door 766.000 duizend mensen bekeken. De serie over crimineel Stanley Hillis was daarmee het tiende best bekeken programma van de dag.

De meeste mensen bleven zondag thuis voor de voetbalwedstrijd van Nederland tegen Wit-Rusland. Bijna 2,9 miljoen thuissupporters zagen Oranje met 2-1 winnen.