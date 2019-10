Minister wijst provincies op stikstofvonnis

Provincies mogen zelf weten of ze maatregelen nemen om stikstofuitstoot terug te dringen of dat ze daarvan bijvoorbeeld onder druk van boeren afzien, zegt landbouwminister Carola Schouten. Maar in diezelfde adem wijst ze de provinciebesturen er wel op dat de nood aan de man is.

“Er ligt natuurlijk nog steeds ook wel een stikstofuitspraak waar we proberen gehoor aan te geven”, brengt Schouten in herinnering. Ze verwijst naar de Raad van State, die een streep zette door het oude stikstofbeleid en zo het kabinet dwong nieuwe, drastische maatregelen te treffen. “In die zoektocht ben ik ook samen met de provincies bezig om te kijken wat we moeten doen.”

Boeren demonstreren bij veel provinciehuizen om de provinciale stikstofmaatregelen van tafel te krijgen. In Friesland is dat al gelukt.