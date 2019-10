Nederland aan kop in zonnerace Australië

Nederland deelt voorlopig de lakens uit in de World Solar Challenge, een race voor zonneauto’s dwars door Australië. Enschede ligt na twee dagen rijden op kop, voor Delft. In de klasse voor gezinsauto’s leidt Eindhoven. Het klassement kan in de komende dagen overhoop worden gegooid, want er wordt tegenwind en bewolking voorspeld.

Debutant Groningen startte de wedstrijd vanaf pole position, lag in het begin op podiumkoers, maar is momenteel afgezakt naar plek zeven. De auto moest even stoppen omdat de accu te warm was. “Het is daar boven de 40 graden. De accu wordt normaal gesproken gekoeld door de buitenlucht, maar die koelt hem niet meer af”, zegt een woordvoerster van het team. De race komt volgens haar niet in gevaar.

De auto van Eindhoven, de Stella Era, is de eerste gezinsauto op het parcours. In die klasse telt niet alleen de tijd en de snelheid, maar ook het praktisch gebruik, zoals het aantal inzittenden en het accuverbruik. Die berekening is nog niet bekend en Eindhoven weet dus nog niet zeker of het ook eerste staat in het algemeen klassement. De Brabanders hadden op de eerste dag een tegenslag toen de auto een heuvel niet opkwam door een stoplicht en langzaam rijdend verkeer. De drie passagiers moesten uitstappen. Dat kost punten.

De auto’s vertrokken zondagochtend uit Darwin, in het hoge noorden van Australië. Ze naderen nu Alice Springs, een stad in het midden van het land. Op donderdag of vrijdag komen de auto’s over de finish in Adelaide. Ze rijden volledig zonder brandstof. De energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak.

De Delftse auto heet NunaX, Enschede racet in de RED E, Groningen heeft de Green Lightning gebouwd. Eindhoven stuurde de Stella Era. Delft won de wedstrijd al zeven keer. Eindhoven verdedigt zijn titel in de klasse voor gezinsauto’s.