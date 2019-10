Nederlanders om in de gaten te houden: Laura Heerema (30) van GiantLeaps

Klimaatvriendelijk eten mag de norm zijn. Dat is de boodschap van de social enterprise GiantLeaps, opgericht door Laura Heerema. Door samen te werken met de horeca, bedrijfsrestaurants en cateraars van grote evenementen maakt zij mensen bewust van de impact die ze hebben met voeding op het klimaat. En die impact is veel groter dan we denken.

GiantLeaps informeert consumenten en zorgt ervoor dat er voor klimaatvriendelijk eten wordt gekozen op evenementen locaties, bij cateraars en bedrijfsrestaurants. “We hebben deze zomer de geautomatiseerde GiantLeaps Impact Tool gelanceerd, waarmee we de klimaatimpact van de horeca kunnen meten aan de hand van hun inkoopgegevens. Daarmee maken we de ordergrootte van de impact van hun eten duidelijk.”

Daarnaast doet GiantLeaps ook consultancy werk. “Zo hebben we net in samenwerking met een cateraar in Amsterdam klimaatneutrale catering gelanceerd. Hiervoor is de klimaatimpact van hun gerechten berekend en afgezet tegen de doelstellingen van het Parijsakkoord. Al hun gerechten hadden al een goede score. Waar mogelijk hebben we naar producten gezocht die een nog betere score opleveren. Het stukje klimaatimpact dat overblijft compenseert de cateraar. Zo kunnen zij klimaatneutrale catering aanbieden.”

Vaak zegt het mensen niets als je hun klimaatimpact uitdrukt in CO2-equivalent. Juist het omzetten van de cijfers in aantrekkelijke een aanstekelijke communicatie is wat wij leuk vinden om te doen. Zo vertalen we het bijvoorbeeld naar het aantal kilometer rijden met een auto of het aantal vliegtickets naar Londen of New York.”

Wat zijn praktische handvatten om de klimaatimpact te verlagen? “Het gaat er allereerst om voor welke producten je kiest. De grootste winst wordt gehaald door te kiezen voor meer plantaardige producten in plaats van dierlijke producten. Maar ook binnen de groep dierlijke producten maakt het uit wat je kiest. Als je kiest voor vlees, kies dan bijvoorbeeld niet voor koeien, want die produceren methaan in hun spijsvertering. Dat is een broeikasgas dat 25 keer zo slecht voor het klimaat is dan CO2. Daarnaast is het belangrijk dat er voor lokale seizoensgebonden producten wordt gekozen. Die twee gaan samen, lokaal en seizoen. Tenslotte maken we mensen bewust van hun voedselverspilling.”

Waarom doe je wat je doet?

“Omdat ik zelf op een gegeven moment mij bewust werd van de impact van eten. Ik schrok daarvan. Dit kwam na het zien van de documentaire Cowspiracy op Netflix. Mijn reactie was: Dit is niet waar. Dit is te Amerikaans. Maar het triggerde wel een nieuwsgierigheid en ik ben er meer over gaan lezen. Langzaam groeide bij mij een soort van holy shit gevoel, dit is echt zo; de voedselindustrie is gewoon één van de grootste uitdagingen op dit moment, als we het Parijs akkoord willen halen. Het is alleen nog zo onderbelicht. Er moet iets gebeuren, dacht ik. Toen ben ik begin 2018 gestart met GiantLeaps, niet om een vinger te wijzen of om iemand ergens van te beschuldigen, maar om bewustwording op gang te brengen en klimaatvriendelijk eten de norm te maken.”

Wat heb je zelf aangepast sinds je dit weet?

“Ik heb mijn manier van eten aangepast en eet nu vrijwel volledig plantaardig. Ik houd niet van dogma’s, dus je zal mij niet horen zeggen dat ik honderd procent plantaardig eet. Ik geloof in doen wat goed voelt. En met mijn kennis van eten nu, voelt het beter om zo min mogelijk dierlijke proucten te eten. Daarnaast let ik erop welke groentes en fruit ik in de supermarkt koop. We zijn zo gewend dat alles er het hele jaar door ligt. Ik kijk waar iets vandaan komt en of het in Nederlandin het seizoen is. Mijn vriend en ik begonnen met één dag in de week plantaardig eten, op een maandag. Dat leek ons een goede dag van de week omdat het direct een goede start is. Dat groeide al snel uit naar de rest van de week, juist omdat het geen dogma is. Dan blijft het leuk. Er zijn zoveel lekkere gerechten die je kunt maken. En het is een stuk goedkoper.”

Hoe is het nu met je?

“Heel goed, we hebben de Impact Tool deze zomer getest en die is nu live. Daar ben ik heel trots op. We zijn nu vol aan het vlammen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven zich bij ons aansluiten. Wat je ziet, is dat steeds meer bedrijven zich bezighouden met het in kaart brengen van hun impact op het klimaat. Hierbij wordt het eten wat zij serveren helaas nog vaak vergeten. En dat terwijl die impact makkelijk kan oplopen tot een ton CO2-equivalent per persoon per jaar. Dat weten veel mensen niet. GiantLeaps bestaat uit een vast team van drie; dit zijn Iris Nekeman, Davide Lucherini en ikzelf. Daarnaast hebben we wisselend één a twee stagiaires met ons werken en een blik aan partners waarvan we niet zonder zouden kunnen.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Omdat mijn hond naar buiten moet. En om heel veel andere redenen uiteraard, en dat heeft niet alleen met werk te maken gelukkig. Maar ik ga wel blij naar mijn werk, omdat ik met een ongelofelijk enthousiast team werk en alle mensen daaromheen. Ik zie dat we echt verandering teweeg brengen. Voor mij is klimaatverandering echt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daar wil ik op een positieve manier iets aan bijdragen, ook al voelt het soms slechts als druppel op een gloeiende plaat. Maarja, daar komt onze naam ook vandaan. Heel veel kleine stapjes leiden samen tot….. GiantLeaps.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Dat is echt een uitdaging moet ik zeggen. Het is heel makkelijk om veel van jezelf te vragen. Ik ben blij met mijn privé support netwerk, daar kan ik goed spuien. Dat zijn mijn familie en vriend, zij zijn echt heel belangrijk. Als ik dat niet zou hebben, was het heel zwaar geweest. Eén van de redenen dat mijn vriend en ik een hond hebben, is omdat ik dan naar buiten moet om te lopen. Dit is ook fijn voor mijn rug. Ik moet er elke dag een paar keer uit en neem dan geen telefoon mee. Dan ben ik echt met de hond en buiten. Dat soort momenten zijn heel belangrijk voor mij. Voor iedere ondernemer is het goed als je alles even uit kan zetten en afstand neemt.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Om hulp durven vragen. We zaten vlak voor de lancering van onze Impact Tool. Toen is onze database gecrasht. We waren hierdoor een paar dagen werk kwijt. Er moest heel veel gebeuren, meer dan we aankonden. Toen is mijn zus naar Amsterdam gekomen en heeft drie dagen volop mee geholpen. Maar dat niet alleen. Zij heeft negen van mijn vrienden gemobiliseerd, achter een computer gezet op een zondag en zo hebben we met elkaar het werk ingehaald wat we kwijt waren geraakt. Ik vond het moeilijk om te vragen, maar stond ervan versteld hoe vanzelfsprekend mensen het vonden om te komen helpen. Dat was echt heel bijzonder om mee te maken. Durf dus uit te spreken wat je nodig hebt.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Je moet iets doen waarin je gelooft en waar je voor staat. Ik denk dat als je dat doet, dat het dan ook makkelijker is om er energie in te stoppen en mensen mee te krijgen. Dit geldt voor alles wat je doet.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik een heel sterk doorzettingsvermogen heb, want anders waren we niet waar we nu zijn.”

Stel, je mag een boek over iemand schrijven. Over wie zou dat zijn en wat is je eerste vraag aan die persoon?

“Ik vind Willemijn Verloop van Social Enterprises Nederland en Warchild heel inspirerend en ik denk dat ik haar zou vragen wat zij twintig jaar geleden tegen zichzelf zou zeggen met de kennis van nu. Van deze vraag zou ik zelf veel van kunnen leren.”