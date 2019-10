Segers: onderzoek terughalen Nederlandse IS’ers

De Nederlandse regering moet onderzoeken of, en hoe Nederlandse IS-strijders kunnen worden teruggehaald uit Syrië. Dat vindt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. De coalitie is hopeloos verdeeld over de kwestie.

Door de Turkse inval in Noord-Syrië dreigen IS’ers die worden bewaakt in Koerdische kampen, te ontsnappen, benadrukt Segers. “Dat is een bedreiging voor onze veiligheid en de veiligheid in de regio.” Hij vindt dat alle opties moeten worden onderzocht, waaronder het “terughalen van IS’ers. Dat is aan minister Blok, die moet snel aan de slag.”

Ook D66-leider Rob Jetten wil er “alles aan doen om te kijken hoe we mensen gecontroleerd kunnen terughalen”. Volgens hem moet worden voorkomen dat IS’ers “uit de kampen ontsnappen en onder de radar terugkomen naar Europa om aanslagen te plegen”.

Premier Mark Rutte stelt dat het veel te onveilig is in het gebied om Nederlanders terug te halen. “Onmogelijk”, zegt hij over die optie. Ook het CDA ziet het niet zitten, en wijst op de chaos in het gebied. “We kunnen daar geen mensen heen sturen”, aldus Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Dat Nederlandse Syrië-gangers nu mogelijk ongecontroleerd hun weg terug naar Nederland vinden, is voor haar geen reden van standpunt te veranderen. “Als ze naar Nederland komen krijgen we het bewijs waarschijnlijk niet rond”, vreest de CDA’er. Het valt voor het Openbaar Ministerie vaak niet mee om te bewijzen dat uitreizigers zich in Syrië of Irak schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld oorlogsmisdaden. Daardoor volgt niet altijd een veroordeling. “En dan lopen ze ook binnen no-time in onze samenleving rond.”

Wat Van Toorenburg betreft moeten de IS-strijders “worden berecht waar ze hun misdaden hebben gepleegd”.