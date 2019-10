Tips voor thuiswerkers: zo werk je productief

Als het op thuiswerken aankomt, is Nederland Europees koploper. 13,7 procent van de Nederlandse werknemers werkt geregeld thuis. Met meer dan een miljoen zzp’ers telt Nederland relatief veel zelfstandigen, maar ook zijn er steeds meer bedrijven die hun werknemers zelf laten bepalen hoe vaak en wanneer ze naar kantoor komen. De vraag is: hoe werk je als thuiswerker productief?

Voor de een is thuiswerken hét antwoord, voor de ander is het niet te doen. Kortom, thuiswerken is niet voor iedereen weggelegd. Hoe blijf je bijvoorbeeld gefocust en ga je niet telkens tussendoor andere klusjes in huis doen? Maar ook: hoe deel je je tijd in, zorg je ervoor dat je je deadlines haalt en hoe vind je een juiste balans tussen werk en privé? Het is immers niet de bedoeling dat je nog tot laat in de avond achter je laptop zit, terwijl je lichaam allang heeft aangegeven dat het tijd is om naar bed te gaan.

In je pyjama of joggingbroek aan je werkdag beginnen? Geen goed idee. Dit kan het gevoel geven dat je een relaxte thuisdag hebt waarin je kan hangen en chillen, terwijl er gewerkt moet worden. Trek dus je kleding aan die je ook naar je werk aan zou trekken en zorg dat je helemaal klaar bent voor de dag.

Eigen werkplek

Een belangrijke voorwaarde van jouw thuiswerkplek is dat je ook daadwerkelijk een plek hebt waar je kunt werken. Dus niet in je bed of op de bank, maar een bureau waar jij alle ruimte hebt om te doen wat je moet doen, in rust. Zorg er vervolgens voor dat deze plek is uitgerust met alles wat je nodig hebt, dus niet alleen je laptop , maar ook naslagwerken, kantoorbenodigdheden, batterijen en opladers, en voldoende opbergruimte.

Zorg dat je een werkschema hebt en dit ook bijhoudt. Begin dus op een vaste tijd, neem regelmatig pauze en geef jezelf ook op een vast tijdstip een lunchpauze. Wil je tussendoor wandelen of hardlopen? Plan dit kan ook in. Respecteer je eigen tijdsindeling en zorg ervoor dat anderen dit ook doen. Een vriend, huisgenoot of familielid dat even iets van je nodig heeft? Communiceer dat je aan het werk bent en laat weten wanneer je wel ruimte hebt. En zorg dat je een deur hebt, die dicht kan.

Arbo-regels voor thuiswerkers

Arboregels gelden niet alleen op kantoor, maar ook voor thuiswerkers. Een goede thuiswerkplek voldoet aan de arbo-regels voor thuiswerkers. Dat betekent dat je gebruik maakt van ergonomisch verantwoord meubilair en apparatuur en dat je thuiswerkplek de juiste verlichting heeft. Verdiep je hierin en breng stap voor stap veranderingen.

Tenslotte heb je altijd van die klussen waar je tegenop ziet, om wat voor reden dan ook. Het kan ook gewoon geen zin hebben zijn. Doe die taken eerst, want anders word je sneller geneigd om andere dingen te gaan doen in huis die niets met werk te maken hebben. Zet de klussen die je te doen hebt en waar je geen zin in hebt bovenaan je to-do lijst. Je zult zien dat het je een goed en rustig gevoel geeft.