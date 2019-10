Welkomstceremonie aan begin staatsbezoek

Google plus

Aan het einde van de middag wordt de zogenoemde Barapullah Drain bezocht, waar op innovatieve wijze en in samenwerking met onder meer Nederlandse kennisinstituten wordt geprobeerd afvalwater geschikt te maken voor hergebruik. In India wordt 78 procent van het vuile water onverwerkt geloosd.

Aansluitend zijn er ontmoetingen op het ministerie van Buitenlandse Zaken met minister Subrahmanyam Jaishankar en in Hyderabad House met premier Modi, die samen met de koning ook een korte verklaring geeft en zijn gasten daarna een lunch aanbiedt.

NEW DELHI (ANP) - Koning Willem-Alexander begint maandagochtend in New Delhi bij Rashtrapati Bhawan, de residentie van president Ram Nath Kobind, aan zijn staatsbezoek aan India. De koning wordt vergezeld door koningin Máxima en minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Ook nog drie andere bewindslieden zijn meegereisd aan het hoofd van omvangrijke en veelzijdige handelsmissies.

